Україна готова до переговорів з Росією в Стамбулі наступного тижня, та назвала свої умови

Україна готова провести додаткові переговори з Росією в Стамбулі наступного тижня, про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в коментарі для AFP.

За словами Єрмака, для конструктивного діалогу Москва повинна надати документ з викладенням своїх умов миру – так званий меморандум.

«Україна готова взяти участь у наступній зустрічі, але ми хочемо проводити конструктивну дискусію. Це означає, що важливо отримати російський проєкт», – наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, раніше російська сторона запропонувала Україні провести новий раунд мирних переговорів у понеділок, 2 червня, у Стамбулі. Тепер Україна підтверджує свою готовність до зустрічі, але за умови отримання офіційного документу з позицією Росії.

Подальші деталі щодо можливих переговорів очікуються найближчим часом.