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ЄС вводить онлайн контроль за віком

ЄС вводить онлайн контроль за віком

Європейський Союз у липні 2025 року представить новий мобільний застосунок, який дозволятиме підтверджувати вік користувачів без розкриття особистої інформації онлайн-платформам. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела в Єврокомісії.

Цей крок спрямований на посилення захисту дітей в інтернеті та стане першим етапом у реалізації масштабного проєкту цифрового гаманця ЄС, запуск якого заплановано на 2026 рік.

Очікується, що техкомпанії мають самостійно впроваджувати дизайн, який забезпечить конфіденційність і безпеку дітей, не чекаючи державного втручання.

Хоча перевірка віку поки не є обов’язковою для всіх платформ, сервіси, орієнтовані на дітей або ті, що містять контент 18+, вже зобов’язані застосовувати захисні механізми.

У рамках нових ініціатив ЄС також працює над тим, щоб акаунти дітей за замовчуванням мали налаштування конфіденційності та обмеження щодо персоналізованої реклами.

Теги:

ЄСдитячий інтернет
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