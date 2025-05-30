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Затримано шпигуна, який “зливав” дані про вильоти ЗСУ

Затримано шпигуна, який “зливав” дані про вильоти ЗСУ

СБУ затримала агента ФСБ, який збирав розвіддані про військову авіацію та інфраструктуру ЗСУ для коригування ракетних ударів.

53-річного мешканця Хмельницької області викрили кіберфахівці СБУ. Зловмисник, що не мав офіційного працевлаштування, був активним прокремлівським коментатором у Telegram-каналах, де його й завербували російські спецслужби.

«Основним завданням агента було виявлення злітно-посадкових смуг ЗСУ у західних регіонах країни, а також відстеження бойових вильотів української авіації. Ворог планував використати ці дані для ракетно-дронових ударів по аеродромах», — повідомили в СБУ.

Оперативники задокументували кожен етап розвідувальної діяльності агента. Після забезпечення безпеки стратегічних об’єктів його затримали за місцем проживання.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУшпигун
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