Затримано шпигуна, який “зливав” дані про вильоти ЗСУ

СБУ затримала агента ФСБ, який збирав розвіддані про військову авіацію та інфраструктуру ЗСУ для коригування ракетних ударів.

53-річного мешканця Хмельницької області викрили кіберфахівці СБУ. Зловмисник, що не мав офіційного працевлаштування, був активним прокремлівським коментатором у Telegram-каналах, де його й завербували російські спецслужби.

«Основним завданням агента було виявлення злітно-посадкових смуг ЗСУ у західних регіонах країни, а також відстеження бойових вильотів української авіації. Ворог планував використати ці дані для ракетно-дронових ударів по аеродромах», — повідомили в СБУ.

Оперативники задокументували кожен етап розвідувальної діяльності агента. Після забезпечення безпеки стратегічних об’єктів його затримали за місцем проживання.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.