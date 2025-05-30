Безпілотники ЗСУ показали в травні рекордну ефективність

Протягом травня українські Сили оборони за допомогою безпілотників знищили понад 89 тисяч цілей противника. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради з питань застосування та розвитку безпілотних систем.

За його словами, ЗСУ продовжують збільшувати кількість екіпажів безпілотників та розширювати можливості українських безпілотних підрозділів. Також окрему увагу зосереджено на знищенні операторів ворожих дронів та пунктів управління.

Сирський також зазначив, що в російській армії активно формуються війська безпілотних систем, а також надходять нові зразки БпЛА та роботизованих комплексів. Водночас РФ намагається копіювати українські тактики, але ЗСУ прагнуть залишатись на крок попереду.