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Білий дім вводить "тест на відданість» для дерслужбовців

Білий дім вводить "тест на відданість» для дерслужбовців

Адміністрація Дональда Трампа запроваджує нові правила прийому на державну службу в США, які передбачають обов’язкову перевірку кандидатів на лояльність до президента та його політики. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на службовий документ Управління кадрової служби США (OPM).

Згідно з новими вимогами, кандидати на навіть найнижчі посади в держструктурах — від помічників медсестер до співробітників національних парків — повинні писати чотири короткі есе. У відповідях вони мають викласти свою політичну філософію, бачення ефективного урядування та особисту трудову етику.

Одне з ключових запитань вимагає від кандидатів описати свої улюблені президентські укази або ініціативи та пояснити, як вони сприятимуть їх реалізації у разі працевлаштування.

У меморандумі також наголошено, що відповіді мають бути особистими, без допомоги консультантів або штучного інтелекту. Заявники повинні письмово підтвердити, що тексти є їхніми власними словами.

Указ також передбачає пріоритетне працевлаштування осіб, які демонструють «пристрасть до ідеалів американської республіки» та вірність Конституції США.

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