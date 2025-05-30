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Чотири країни контролюватимуть хід мирних переговорів в Стамбулі

Чотири країни контролюватимуть хід мирних переговорів в Стамбулі

На наступному раунді мирних переговорів між Україною та Росією, який заплановано на 2 червня у Стамбулі, будуть присутні радники з безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Про це повідомив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог в інтерв'ю ABC News.

За словами Келлога, саме ця група західних радників раніше брала участь у підготовці українського варіанту мирного меморандуму з 22 пунктами, зокрема під час зустрічей у Лондоні та Парижі.

«Я б радив Києву утриматися від заяв про відмову від переговорів. Важливо показати, що Україна налаштована серйозно. Головна мета — припинення вогню та зупинка вбивств», — заявив дипломат.

Келлог також зазначив, що головною перешкодою на шляху до конструктивного діалогу є відсутність російської версії меморандуму. За його словами, попри обіцянку Володимира Путіна передати документ «протягом тижня», цього досі не сталося. «Ні Єрмак, ні Умеров не бачили цього документа. Українська сторона не має жодного офіційного тексту від РФ», — сказав він.

Окремо Келлог визнав, що занепокоєння Росії щодо розширення НАТО є «очікуваними», але наголосив: питання вступу України до Альянсу наразі не стоїть на порядку денному у Вашингтоні.

Теги:

війна в Україніпереговори в Стамбулімирний меморандум
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