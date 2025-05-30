Сполучені Штати Америки заявили про можливий вихід із переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, якщо Росія не припинить наступальні дії. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН повідомив виконувач обов’язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі.

За його словами, нинішня мирна угода, яку обговорюють сторони, є найкращим варіантом для Росії, і Кремль повинен її прийняти. У разі відмови Москву можуть очікувати нові санкції, поглиблення економічної кризи, виснаження військових ресурсів і подальша втрата міжнародної підтримки.

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти: військового вирішення конфлікту не існує. Настав час припинити вогонь і зосередитися на дипломатії», — підкреслив Келлі.

Попри жорсткі заяви США, у Кремлі, схоже, задоволені таким розвитком подій. Російське опозиційне видання «Вёрстка» з посиланням на джерела в МЗС РФ та адміністрації Путіна повідомляє, що Москва вбачає вигоду у можливому зриві переговорів. За словами джерел, новий російський меморандум містить ті самі вимоги, які РФ висувала раніше: нейтральний статус України, визнання анексованих територій, відмова від позовів до Росії та скасування санкцій. «Якщо Україна публічно відкине наші умови — це тільки на користь нам. Світ побачить, що саме Київ не хоче миру», — зазначив один із російських дипломатів.

У Білому домі, тим часом, висловили сподівання, що прямі переговори між Україною та Росією можуть відбутися вже наступного тижня. Попри складну риторику, США готові підтримувати дипломатичні зусилля за умови припинення бойових дій з боку РФ.