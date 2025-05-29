Бенксі повернувся із новою роботою

Маяк, ймовірно зображений на одній з вулиць Лондона, доповнили надписом "Я хочу бути тим, що ти побачив у мені". Про це стало відомо з його Instagram сторінки.

Фотографія не супроводжувалася підписом або вказівкою місця зйомки.

Хоча його твори часто наповнене політичним змістом або сатирою, поки що незрозуміло, яке глибоке значення, якщо таке взагалі є, стоїть за цією роботою.

Ця робота є першою за останні п’ять місяців, після того, як у грудні у Брістолі з’явилися "Матір і дитина". Робота містить явні відсилання до традиційних зображень Мадонни з дитиною.

ForUa.com нагадує, що в Ірпені Київської області знесли будинок на вулиці Северинівській, 158, на якому розміщено одне із графіті британського художника Бенксі, а сам малюнок демонтують та збережуть.