Рада обговорює нові правила виїзду для чоловіків

Народний депутат України Федір Веніславський заявив, що в парламенті працюють над підвищенням вікової межі для дозволу на виїзд чоловіків за кордон до 23-24 років, передає «Інтерфакс-Україна».

"Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями і в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану", - повідомив Веніславський.

За його словами, ініціатива спрямована на те, щоб молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну та підтримувати зв'язок з рідними.

Він також зазначив, що питання є досить чутливим, оскільки складно визначити чітку вікову межу. Проте, депутат запевнив, що найближчим часом у парламенті будуть представлені відповідні законодавчі ініціативи.