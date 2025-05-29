Кінець епохи: «Голос Америки» припиняє роботу

Усі співробітники американського державного мовника Voice of America (VOA) будуть звільнені вже цього тижня, повідомляє Politico з посиланням на джерела всередині агентства.

За словами джерел, під скорочення потраплять усі 800 штатних працівників, які залишилися після масового звільнення майже 600 підрядників на початку травня, що було ініційоване адміністрацією Дональда Трампа.

«Це, ймовірно, означає кінець діяльності мережі, яка понад 80 років виконувала ключову роль у міжнародному мовленні США», — зазначає видання.

Масове звільнення пов'язане з реструктуризацією Агентства США з глобальних медіа (USAGM) — органу, який курує «Голос Америки» та інші мовники, включно з «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода».

Офіційної заяви від USAGM наразі не оприлюднено, однак джерела не виключають, що мовлення «Голосу Америки» може бути повністю припинено або радикально змінено вже найближчим часом.

Довідка: Voice of America, заснований у 1942 році для протидії нацистській пропаганді під час Другої світової війни, десятиліттями залишався потужним інструментом «м’якої сили» США. Його мовлення охоплювало десятки країн, зокрема й Україну, Росію, Китай та Близький Схід. Утім, останні роки агентство неодноразово ставало об'єктом політичного тиску, скорочення фінансування та кадрових чисток.