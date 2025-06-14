Кілька десятків співробітників «Голосу Америки» раптово повернулися до роботи в міру ескалації ізраїльсько-іранського конфлікту.

Це драматичний поворот подій для американської системи мовлення, що фінансується урядом, яка була закрита адміністрацією Трампа в березні.

Стів Герман, який був головним національним кореспондентом «Голосу Америки» з 2022 року, сказав, що мовник спеціально повернув носіїв мови фарсі, які перебували в оплачуваній адміністративній відпустці. Цей крок передбачає, що уряд США хоче посилити свої програми в Ірані.

До того, як скорочення були запроваджені в березні, «Голос Америки» заявив, що він виробляв чотири години на день «програмування перською мовою в Ірані».

На сайті «Голосу Америки» йдеться, що контент «протистоїть дезінформації та цензурі іранського режиму і посилює зусилля США, спрямовані на безпосередню розмову з іранським народом і глобальною перськомовною діаспорою».

Не зрозуміло, скільки контенту «Голос Америки» було актуальним в Ірані в останні тижні. Канал «Голосу Америки Фарсі» на YouTube показав вісім нових відео з тих пір, як Ізраїль вдарив по Ірану рано-вранці в п'ятницю.

Співробітники деяких інших мовних служб «Голосу Америки» також були викликані на роботу.

Бретт Брюен, президент консалтингової фірми Global Situation Room, відреагував на пост Германа про цю новину, написавши в Twitter Карі Лейк, лоялісту Трампа, якому було доручено викинути «Голос Америки».

"Виявляється, відсутність каналу для спілкування з іранським народом була досить поганою ідеєю", - написав Брюен.

Петсі Відакусвара, один з журналістів, який подає до суду на адміністрацію Трампа, щоб врятувати мовника, сказав CNN у п'ятницю, що "роль "Голосу Америки" у наданні незалежних, фактичних і авторитетних новин була доведена протягом незліченних періодів кризи. Але після декількох місяців виходу в ефір ми вже втратили багато аудиторії і довіри. Вони повинні повернути нас усіх, щоб ми могли відповісти на останні новини у всіх частинах світу.