Конгрес США погодив виділення 653 мільйонів доларів на фінансування Агентства США з глобальних медіа (U.S. Agency for Global Media, USAGM), до сфери відповідальності якого входять Voice of America, «Радіо Свобода» / «Радіо Вільна Європа», «Радіо Вільна Азія» та інші міжнародні мовники. Про рішення повідомило видання The Washington Post.

Виділена Конгресом сума більш ніж у чотири рази перевищує 153 мільйони доларів, які адміністрація Дональда Трампа пропонувала закласти в бюджет для «впорядкованого згортання діяльності» агентства.

Фінансування — це частина ширшої двопартійної бюджетної домовлености в Конгресі, воно включене до проєкту Закону про асигнування на національну безпеку, Державний департамент і пов’язані програми на 2026 фінансовий рік. Документ ще мають ухвалити Палата представників і Сенат, після чого він надійде на підпис президентові США.

Згідно з пропозицією Конгресу, 199,5 мільйона доларів передбачено безпосередньо для Voice of America, 138 мільйонів — на операційну діяльність USAGM, 112,5 мільйона — для «Радіо Свобода» / «Радіо Вільна Європа», 53,5 мільйона — для «Радіо Вільна Азія», 69 мільйонів — для Middle East Broadcasting Networks і 50,5 мільйона — для Open Technology Fund.

Заступниця генерального директора USAGM Карі Лейк, яку адміністрація Трампа призначила для реалізації скорочень, розкритикувала рішення Конгресу. У своїй заяві вона зазначила, що, попри розуміння бюджетних процедур, розчарована тим, що законодавці пропонують фінансування, яке на сотні мільйонів доларів перевищує запит адміністрації. Водночас Лейк заявила, що навіть за умов скороченого бюджету агентство могло б «просувати меседжі президента та представляти США у світі», не витрачаючи, за її словами, надмірних коштів платників податків.

Раніше, у червні, під час слухань у Конгресі Карі Лейк називала USAGM «некомпетентним, корумпованим і упередженим», а також таким, що, на її думку, загрожує національній безпеці США та міжнародним позиціям країни.

Водночас сенатор-демократ від Гаваїв Браян Шац, який очолює підкомітет із питань державних і закордонних операцій, підтримав двопартійні переговори, що дозволили зберегти фінансування мовників.

Як відомо, президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення функцій та персоналу семи федеральних агентств 15 березня 2025 року. Серед них агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке керує «Радіо Свобода» та «Голосом Америки».

Після підписання указу президента США, USAGM повідомило про припинення фінансування «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода». У відповідь організація подала позов до суду проти USAGM та його чиновників Карі Лейк і Віктора Моралеса, аби заблокувати рішення про припинення федерального гранту для організації.

У квітні федеральний суд у США зобов’язав адміністрацію відновити 12 млн доларів, які були передбачені Конгресом для RFE/RL. Юристи компанії заявили, що без цього фінансування вона буде змушена припинити роботу вже в червні.