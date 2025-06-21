У п’ятницю адміністрація Дональда Трампа розіслала повідомлення про скорочення понад 600 працівникам "Голосу Америки". Про це пише The New York Times.

Ці скорочення зменшать штат організації до менш ніж 200 осіб — приблизно однієї сьомої від кількості співробітників на початку 2025 року. Журналісти й технічний персонал "Голосу Америки" перебуватимуть у відпустці з оплатою до моменту звільнення 1 вересня.

Ці звільнення — останній етап тиску з боку адміністрації Трампа на державні медіа. У березні Дональд Трамп звинуватив організацію в поширенні "антиамериканської" та партійної "пропаганди", назвавши її "голосом радикальної Америки". Після цього він підписав указ про фактичне розформування агентства, що призвело до відправки майже всіх журналістів "Голосу Америки" у відпустку та припинення мовлення вперше з моменту заснування у 1942 році.

Минулого тижня адміністрація Трампа тимчасово повернула до роботи частину працівників перськомовної служби у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Проте щонайменше двоє з них у п’ятницю також отримали повідомлення про звільнення.

Попри відсутність апеляції, більшість працівників залишалися у вимушеній відпустці. Нині "Голос Америки" мовить лише чотирма мовами, а радіомовлення збереглося лише в Афганістані. У лютому 2025 року в агентстві працювали близько 1300 журналістів, які транслювалися 49 мовами на аудиторію понад 360 мільйонів людей по всьому світу.

У травні стало відомо, що адміністрація президента Дональда Трампа виставила на продаж будівлю штаб-квартири “Голосу Америки” у Вашингтоні, внесену до списку “прискореної ліквідації” в рамках зусиль зі скорочення урядової нерухомості.