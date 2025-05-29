Пекло на порозі: спека 40° і вище — нова реальність України

Всесвітня метеорологічна організація (WMO) оприлюднила тривожний прогноз щодо кліматичних змін в Україні на найближче майбутнє. За даними WMO, упродовж наступних п’яти років в країні щоліта очікуються температури повітря вищі за 40 градусів Цельсія. При цьому ймовірність того, що хоча б один із літніх сезонів буде ще спекотнішим, ніж літо 2024 року, становить близько 70%.

Такий кліматичний тренд є частиною глобального явища — посилення глобального потепління, яке призводить до збільшення кількості днів із аномально високими температурами. Раніше синоптики попереджали про наближення аномальної спеки в Україні: вже у найближчі місяці очікуються температура повітря, що перевищуватиме позначку у +40°.

Високі температури несуть загрозу для здоров’я людей, особливо для вразливих категорій — дітей, літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями. Спека підвищує ризики теплових ударів, зневоднення та інших ускладнень.

Окрім цього, аграрний сектор може зазнати значних збитків. Тривала спека й посухи негативно впливають на врожайність, якість ґрунтів і водні ресурси, що може призвести до зростання цін на продукти харчування.