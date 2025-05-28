ЄС презентував нову Чорноморську стратегію

Євросоюз презентував комплексну Чорноморську стратегію, яка покликана зміцнити економічний потенціал країн регіону, посилити їхню безпеку та стійкість, а також сприяти загальній стабільності. Про це повідомляють на сайті Європейської комісії.

– Сьогодні ЄС представляє нову стратегію для більш стабільного та захищеного Чорноморського регіону. Ця стратегія спрямована на посилення зв’язків і зростання, з’єднуючи Європу з Південним Кавказом, Центральною Азією та іншими регіонами. З огляду на російську агресивну війну проти України стратегія також посилить геополітичну роль ЄС як надійного актора в регіоні Чорного моря, — йдеться у повідомленні.

Новий стратегічний підхід ЄС передбачає поглиблення співпраці з Україною, Молдовою, Грузією, Туреччиною, Вірменією й Азербайджаном, водночас пропонуючи партнерські формати іншим чорноморським державам.

Документ має три основні напрямки:

безпека, стабільність та стійкість — йдеться про захист судноплавства, критичної інфраструктури та екосистеми, а також розвиток міждержавного співробітництва;

сталий розвиток і зростання — передбачається розвиток TEN, Трансєвропейської транспортної мережі, як ключового інструменту економічного об’єднання регіону з Європою;

захист довкілля і кліматична стійкість — акцент на екологічну безпеку, посилення цивільного захисту та адаптацію до змін клімату.

– Активна роль Європейського Союзу є дуже важливою у просуванні безпеки й миру у Чорноморському регіоні, особливо в контексті російської агресивної війни проти України. Ми будемо тісно співпрацювати з нашими сусідами, щоб зміцнити безпеку й стабільність цього регіону. Разом ми можемо розбудувати сильніше та більш заможне майбутнє для всіх, — зазначила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

У Єврокомісії підкреслюють, що нова стратегія — це не лише реакція на війну РФ проти України, а частина більш широких ініціатив ЄС щодо зміцнення його геополітичної ролі.

Зокрема, вона узгоджується з нещодавно прийнятими документами, такими як ProtectEU, Біла книга з майбутнього європейської оборони, Європейський океанський пакт та Ініціатива Європейського щита демократії.

Найближчим часом Єврокомісія планує організувати зустріч на міністерському рівні з країнами-партнерами в Чорноморському регіоні для обговорення імплементації стратегії та перспектив подальшої співпраці.

Як підсумували в Єврокомісії, Чорноморський регіон має стратегічне значення для Європи, і зміцнення добросусідських відносин, підтримка суверенітету країн-партнерів та розвиток економіки — ключові завдання нового підходу.