Скандал: у Литві гроші ЄС на українських біженців використали також на громадян РФ і Білорусі

Допомогу від Європейського Союзу, призначену для підтримки українських біженців у Литві, отримали й громадяни інших країн — зокрема, Росії та Білорусі.

Про це пише LRT.

У 2022-2023 роках ЄС виділив майже 17 млн євро на реалізацію проєкту «Допомога біженцям від війни з України». Зокрема, у Литві українські біженці отримують підтримку їжею, засобами гігієни, медикаментами, а також мають змогу вивчати литовську мову та отримувати субсидії на працевлаштування.

Проте Державна аудиторська служба в Литві виявила, що 813 отримувачів допомоги не були українцями. Серед них були громадяни 43 держав, зокрема, Росії, Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та інших країн.

Як пише видання, це викликало обурення в урядових колах Литви. Тому 13 травня Європейське агентство соціальних фондів (ESFA), яке адмініструвало проєкт, повідомило, що його директорка Ліна Невінскене залишила посаду.

«Ми оцінюємо це негативно. Так не повинно було статися. Проводиться внутрішній аудит, ми з’ясовуємо, як це могло трапитися», — сказала в коментарі LRT заступниця міністра соціального захисту та праці Ріта Ґрігалєнє.

Водночас у самому агентстві відкинули критику й заявили, що надання допомоги громадянам іншим країн дозволяли тодішні нормативи. До того ж в ESFA наголосили, що таку підтримку отримали лише 484 людини, а не 813.

«Ситуація виникла через тлумачення документів, які діяли на той час. Згідно з ними, в додаткових заходах — таких як курси литовської мови та субсидії при працевлаштуванні — могли брати участь соціально вразливі особи не обов’язково з України», — заявила керівниця відділу розвитку проєктів ESFA Йоліта Пятрайтієне.

Попри це, литовське міністерство підтвердило, що виконавець проєкту буде зобов’язаний повернути кошти у визначений термін.