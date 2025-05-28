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Здоров'я

Майже 30 людей примусово утримували в "божевільні" на Полтавщині

Майже 30 людей примусово утримували в "божевільні" на Полтавщині

В одному з психіатричних закладів Полтавщини 29 людей утримували проти їхньої волі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, під час візиту до «Обласного закладу з надання психіатричної допомоги» Полтавської обласної ради були виявлені «серйозні порушення прав людини».

Так, у приміщенні, де раніше застосовувалися примусові заходи медичного характеру, 29 пацієнтів повідомили, що їх утримують проти власної волі.

Вони розповіли, що в них вилучили документи й мобільні телефони, а також, за їхніми словами, їх залучають до примусової безоплатної праці.

Представник уповноваженого в Полтавській області Владислав Носенко викликав слідчих, представників обласної прокуратури та керівництво закладу. Наразі відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.

Фото ілюстративне

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

психлікарняправа людини
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