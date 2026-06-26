Мати, що змушувала дитину жити поруч із тілом сестри, на 19-й рік усе-таки потрапить до психлікарні

Шевченківський районний суд Дніпра постановив госпіталізувати Ольгу Майєр, яка роками змушувала молодшу доньку жити в одній квартирі з муміфікованим тілом її сестри, до закладу з надання психіатричної допомоги.

Про це йдеться в судовому рішенні.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про застосування до жінки примусових заходів медичного характеру у кримінальному провадженні, відкритому за статтями про наругу над тілом померлого та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Суд обрав для Майєр запобіжний захід у вигляді двомісячного перебування у психіатричному закладі. Водночас розгляд справи по суті триває, а подальші судові засідання проводитимуть у режимі відеоконференції з медичного закладу.

Під час засідання 18 червня державний адвокат просив закрити провадження через сплив строків притягнення до кримінальної відповідальности. Однак суд відмовив, зазначивши, що така норма не поширюється на осіб, яких визнано неосудними.

Відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, Ольга Майєр має ознаки параноїдної форми шизофренії. Експерти дійшли висновку, що на момент вчинення інкримінованих дій вона не могла усвідомлювати свої вчинки та керувати ними.

Нагадаємо, у 2025 році в одній із квартир Костянтинівки Донецької області правоохоронці виявили муміфіковане тіло 22-річної Дарини. За даними слідства, тіло дівчини пролежало в помешканні майже 18 років, а її мати весь цей час перебувала поруч.

У жінки також є молодша донька Заріна. Їй було 12 років, коли померла старша сестра. Протягом наступних семи років дівчина жила в квартирі поруч із тілом Дарини, яку мати вважала живою, і нікому не розповідала про події вдома — ані в школі, ані родичам.