Маша Ефросиніна розповіла, де відсвяткувала свій день народження

З нагоди свого 46-річчя телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна вирішила відвідати одне за найромантичніших міст у світі - Париж.

Як повідомляє Insider, компанію їй склали її діти – донька Нана та син Олександр. На світлинах, якими Марія поділилася у своєму Instagram, можна побачити, як зіркове сімейство гуляє по французькій столиці. Зробила іменинниця пам’ятне фото і на тлі Ейфелевої вежі.

Зіркове сімейство насолоджується атмосферою французької столиці.

Не забула іменинниця зробити і пам’ятне фото на тлі Ейфелевої вежі.

Для святкової прогулянки Марія вибрала розкішну сукню від українського бренду Di Stavnitser, доповнивши її босоніжками з квадратним мисом і сонцезахисними окулярами.

«Свій новий рік я зустріла саме так, як мріяла», – прокоментувала кадри телеведуча.