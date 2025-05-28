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Культура

Маша Ефросиніна розповіла, де відсвяткувала свій день народження

Маша Ефросиніна розповіла, де відсвяткувала свій день народження

З нагоди свого 46-річчя телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна вирішила відвідати одне за найромантичніших міст у світі - Париж. 

Як повідомляє Insider, компанію їй склали її діти – донька Нана та син Олександр. На світлинах, якими Марія поділилася у своєму Instagram, можна побачити, як зіркове сімейство гуляє по французькій столиці. Зробила іменинниця пам’ятне фото і на тлі Ейфелевої вежі.

Паризькі листівки: Маша Єфросиніна показала, як відсвяткувала 46-річчя

Зіркове сімейство насолоджується атмосферою французької столиці.

Паризькі листівки: Маша Єфросиніна показала, як відсвяткувала 46-річчя

Не забула іменинниця зробити і пам’ятне фото на тлі Ейфелевої вежі.

Паризькі листівки: Маша Єфросиніна показала, як відсвяткувала 46-річчя

Для святкової прогулянки Марія вибрала розкішну сукню від українського бренду Di Stavnitser, доповнивши її босоніжками з квадратним мисом і сонцезахисними окулярами.

Паризькі листівки: Маша Єфросиніна показала, як відсвяткувала 46-річчя

«Свій новий рік я зустріла саме так, як мріяла», – прокоментувала кадри телеведуча.

Паризькі листівки: Маша Єфросиніна показала, як відсвяткувала 46-річчяПаризькі листівки: Маша Єфросиніна показала, як відсвяткувала 46-річчяПаризькі листівки: Маша Єфросиніна показала, як відсвяткувала 46-річчяПаризькі листівки: Маша Єфросиніна показала, як відсвяткувала 46-річчяПаризькі листівки: Маша Єфросиніна показала, як відсвяткувала 46-річчяПаризькі листівки: Маша Єфросиніна показала, як відсвяткувала 46-річчя
 Автор: Наталка Печерська

Теги:

ПарижМаша Єфросиніна
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