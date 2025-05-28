Зеленський назвав три ймовірні майданчики для переговорів з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливими майданчиками для проведення наступного раунду переговорів з Російською Федерацією є Туреччина, Ватикан і Швейцарія. Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами.

За словами глави держави, Росія намагається запропонувати Білорусь як місце для переговорів, але для України такий варіант є неприйнятним.

"Я вдячний і президенту Ердогану, і Хакану Фідану, міністру закордонних справ Туреччини, у якого була зустріч з "русскими". У мене буде з ним зустріч через кілька днів. Турецька сторона знає, що ми обговорюємо питання кількох майданчиків. І що ми зробили підготовчу роботу щодо Ватикану і Швейцарії. Ватикан, в принципі, всі підтримують. Мені здається, "русские" не підтримують. І з того, що ми бачимо в медіапросторі. Також дякую Джорджі Мелоні, Папі Римському. Усі передали сигнали щодо готовності до наступних зустрічей. І Швейцарія. Дуже хоче швейцарська сторона, ми не проти. Знов-таки, всі варіанти ми підтримуємо", - зазначив президент.

Зеленський додав, що свої майданчики для переговорів також пропонують Мальта та країни Африки. Однак, за його словами, від Кремля чітких сигналів не було, окрім пропозиції Білорусі.

"Русские" на весь цей спектр передали сигнал щодо Білорусі. Як вам сказати, на що це схоже? Якщо не хочуть, мені здається, люди повинні сказати: ми зараз не готові. Або не хочемо закінчувати війну. Бо це несерйозно. Білорусь для нас на сьогодні є країною, з якої полетіли ракети. Вона є союзником країни, яка на нас напала. І війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі", - наголосив глава держави.

На думку президента, найреалістичнішими наразі є три майданчики: Туреччина, Ватикан і Швейцарія.

"Тому що вони абсолютно зрозумілі. Ми готові до будь-якого формату. Я вважаю, що краще рухатись вперед, а не дивитись постійно назад", - підкреслив Зеленський.