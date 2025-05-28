Окупанти почали застосовувати нову зброю на півдні

На півдні України зафіксовано вже майже 20 випадків застосування російськими військами нових баражуючих боєприпасів під назвою "Бандероль". Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За словами Волошина, "Бандероль" — це новітній тип боєприпасу, що поєднує властивості дрона-камікадзе та крилатої ракети. Його запуск здійснюється з великих безпілотників, зокрема типу "Оріон", який є російським аналогом українського "Байрактара".

«Це засіб повітряного старту — запускається з БПЛА. Має уламково-фугасну бойову частину з масою вибухівки від 138 до 154 кілограмів», — уточнив Волошин.

Основна небезпека "Бандеролі" полягає в її дальності ураження. Хоча Росія заявляє про максимальну дальність до 700 км , ЗСУ фіксують запуск з відстаней 310–320 км від цілей. Також повідомляється про високу швидкість польоту — від 480 до 680 км/год , що ускладнює перехоплення.

Використання таких боєприпасів становить особливу загрозу для інфраструктури в тилу та населених пунктів на значній відстані від лінії фронту. Експерти зазначають, що це може стати новим викликом для української системи ППО.

«Це новий тип загрози, який ще вивчається. Його застосування свідчить про те, що Росія шукає нові способи ураження наших позицій та інфраструктури», — прокоментував військовий аналітик.