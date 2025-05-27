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Культура

Султана Сулеймана з "Величного століття" засудили у Туреччині

Султана Сулеймана з "Величного століття" засудили у Туреччині

Турецького актора Халіта Ергенча, який зіграв султана Сулеймана в серіалі "Величне століття", визнали винним у наданні неправдивих свідчень у суді. Йдеться про справу, пов’язану з масовими протестами в Стамбулі у 2013 році.

Суд у Стамбулі засудив Ергенча до 1 року 10 місяців і 15 днів позбавлення волі. Але з огляду на його поведінку під час процесу покарання вирішили не застосовувати — якщо актор не порушить закон повторно, вирок не набуде чинності. Про це повідомило агентство Anadolu.

Разом з Ергенчем засудили і його колегу Ризу Коджаоглу. Він отримав 1 рік і 8 місяців умовно. Обох допитували як свідків у справі зіркової менеджерки Айше Барим, яку підозрюють у зв’язках з організаторами протестів. За даними прокуратури, Барим могла впливати на своїх підопічних, спонукаючи їх відкрито підтримувати акції.

Акції у парку Гезі почалися як мирний спротив проти вирубки дерев, але швидко переросли у масштабні антиурядові протести. Вони охопили всю країну й були спрямовані проти політики тодішнього прем’єра Реджепа Таїпа Ердогана. У протестах брали участь активісти, студенти, митці та культурні діячі.

Ергенч і Коджаоглу заперечували зв’язки з активістами, зокрема з актором Меметом Алі Алободою — однією з ключових фігур руху. Ергенч заявив у суді, що не перебував із ним у близьких стосунках і відповідав чесно.

Проте, за матеріалами слідства, у 2013 році між Ергенчем і Алободою було зафіксовано щонайменше 12 контактів — дзвінків і повідомлень. Також оприлюднили фото, де обидва актори зафіксовані разом під час протестів. На думку прокуратури, ці факти суперечать даним, озвученим у суді, і стали підставою для обвинувачення.

Як пише Hurriyet Daily News, обидва актори мають право на апеляцію, і їхні адвокати вже заявили про наміри оскаржити рішення суду.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

судТуреччинаактерНовини шоу-бізнеса
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