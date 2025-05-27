Потужний вибух стався на хімічному заводі в Китаї

У китайській провінції Шаньдун на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical стався великий вибух. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters.

Інцидент трапився перед полуднем у місті Вейфан. На місці події працюють рятувальні служби. За інформацією телекомпанії CCTV, вибух пролунав в одному з цехів підприємства. Офіційні дані про можливих постраждалих або загиблих наразі відсутні.

У соціальних мережах очевидці публікують відеозаписи з місця події, на яких видно густий сірий дим, що здіймається над заводом. Також повідомляється про вибиті шибки у сусідніх будівлях та звуки вибуху. Місцеві жителі відчули сильну вібрацію, що змусило деяких покинути свої домівки або шукати укриття.

Компанія Himile Group, якій належить завод Shandong Youdao Chemical, поки що не надала офіційних коментарів щодо інциденту. Акції афілійованої компанії Himile Mechanical вже відреагували на новину падінням майже на 4%.

Відомо, що компанія Shandong Youdao Chemical, заснована у 2019 році, спеціалізується на виробництві пестицидів, фармацевтичних препаратів та проміжних хімікатів. На підприємстві працює понад 300 співробітників.

Наразі триває з’ясування причин вибуху та оцінка завданих збитків. Інформація оновлюватиметься.