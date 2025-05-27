Дружина популярного ведучого зізналася, чому вирішила продати прибутковий бізнес

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука - Катерина - вирішила продати студію масажів та лазерної епіляції, яку відкрила наприкінці 2023 року.

У своєму Telegram блогерка зазначила, що вже відбила гроші, які вклала у розвиток салону. Від продажу жінка хоче отримати 2 млн 850 тис. грн.

"Це був хороший досвід. Я відбила вкладання. Вона жодного місяця не працювала в мінус. Попри те, що після того, як я дізналася про вагітність, я не дуже нею і займалася. Але я зрозуміла, що це не те, що приносить мені задоволення, на жаль. До вагітності я ще мала завзяття. Але потім фокус змістився. Я добре заробляю на рекламі. І це те, що мені дійсно подобається", - поділилась Катерина.

Крім того, дружина шоумена одразу відповіла хейтерам, які насміхаються з неї. Катерина стверджує, що помилитися у виборі для неї не є чимось, за що має бути соромно. Натомість вона розуміє, що з продажу студії можна отримати непогані кошти й рухатися далі за покликом серця: "Мені байдуже. Я вкладання відбила, продам і буду ще мати гроші".