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Економіка

НБУ вже хоче змінити вигляд гривні

НБУ вже хоче змінити вигляд гривні

Національний банк України розпочинає всеукраїнську дискусію щодо оновлення дизайну гривні, оскільки вважається, що нинішня концепція банкнот уже не відповідає сучасному українському контексту — ні історичному, ні культурному.

Чинний дизайн української валюти, розроблений ще у 1992 році художниками Василем Лопатою і Борисом Максимовим, передбачав портрети історичних діячів на лицьовому боці банкнот і архітектурні пам’ятки — на звороті.

Концепція не змінювалася понад 30 років, хоч за цей час змінилася країна, суспільство та його цінності. Сьогодні гривня може стати символом відмови від усього, що пов’язане з Росією, і відображати нову українську ідентичність.

НБУ не планує негайну зміну дизайну, але ініціює суспільну дискусію, яка має стати "всеукраїнською", щоб знайти сучасне, об’єднуюче обличчя національних грошей.

Теги:

НБУбанкнотивигляд гривні
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