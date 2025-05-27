НБУ вже хоче змінити вигляд гривні

Національний банк України розпочинає всеукраїнську дискусію щодо оновлення дизайну гривні, оскільки вважається, що нинішня концепція банкнот уже не відповідає сучасному українському контексту — ні історичному, ні культурному.

Чинний дизайн української валюти, розроблений ще у 1992 році художниками Василем Лопатою і Борисом Максимовим, передбачав портрети історичних діячів на лицьовому боці банкнот і архітектурні пам’ятки — на звороті.

Концепція не змінювалася понад 30 років, хоч за цей час змінилася країна, суспільство та його цінності. Сьогодні гривня може стати символом відмови від усього, що пов’язане з Росією, і відображати нову українську ідентичність.

НБУ не планує негайну зміну дизайну, але ініціює суспільну дискусію, яка має стати "всеукраїнською", щоб знайти сучасне, об’єднуюче обличчя національних грошей.