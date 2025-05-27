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«Мирний меморандум»: МЗС РФ анонсувало умови припинення війни

«Мирний меморандум»: МЗС РФ анонсувало умови припинення війни

Міністерство закордонних справ Росії заявило про розробку так званого «меморандуму про мирне врегулювання», в якому буде викладено умови припинення війни проти України, а також можливі терміни її завершення.

Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова на одному з брифінгів, зазначивши, що документ наразі «перебуває у стадії підготовки» і має бути представлений «міжнародній спільноті».

Аналітики й українські офіційні особи вже охарактеризували ініціативу як нову хвилю дезінформації та пропаганди, яка має на меті нав’язати світу російський сценарій “миру”, дискредитувати українську Формулу миру, створити ілюзію дипломатичної активності напередодні міжнародних самітів.

За попередніми оцінками, Москва може використати цей документ, щоб легітимізувати окупацію захоплених територій, закликати до припинення військової допомоги Україні та просувати свою позицію в країнах Глобального Півдня.

Раніше подібні "мирні ініціативи" Росія озвучувала через проксі-структури або окремих політичних діячів в Європі та Африці, проте цього разу — йдеться про офіційний крок МЗС РФ.

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мирний меморандум
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