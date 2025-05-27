Брати-наркоділки створили злочинну мережу від Кривого Рогу до ЄС

СБУ спільно з польськими правоохоронцями знешкодила транснаціональний канал контрабанди прекурсорів для виготовлення психотропних речовин. У межах спецоперації в Україні та ЄС затримано 10 учасників організованого наркоугруповання.

Наркотрафік організували двоє братів. Один із них ще у 2022 році виїхав до ЄС і створив там "логістичне крило", яке відповідало за контрабанду. Інший залишився в Україні та керував збутом і «розподілом» прекурсорів.

За даними слідства, щомісячний прибуток групи перевищував 100 тисяч доларів США. Прекурсор — псевдоефедрин — контрабандисти маскували у ємностях з дитячим харчуванням і кормом для тварин, після чого доставляли в Україну через поштові сервіси або рейсові автобуси.

Після отримання контрабандних партій — у середньому по 5 кг (еквівалентно 50 тисячам пігулок) — частину прекурсорів збували через мережу дилерів, іншу — доставляли у нарколабораторію на Дніпропетровщині, де з неї виготовляли амфетамін.

Шестеро злочинців були затримані на території країн Євросоюзу, ще 4 — в Україні, зокрема у Запоріжжі та Кривому Розі.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Затриманих у ЄС осіб буде притягнуто до відповідальності згідно з кримінальним законодавством відповідних держав.