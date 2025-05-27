Євро може стати альтернативою долару, – Лагард

Президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард вважає, що євро може стати реальною альтернативою долару, якщо уряди держав єврозони зможуть зміцнити її фінансову та безпекову архітектуру. Про це Лагард сказала під час відкритої лекції в центрі Жака Делора в Берліні.

Глава ЄЦБ наголосила, що нинішня економічна політика США породжує нестабільність на глобальних ринках і підточує роль долара як основної резервної валюти.

– Сьогодні євро є другою світовою валютою, на яку припадає близько 20% валютних резервів, порівняно з 58% у випадку долара США. Зростання міжнародної ролі євро може мати позитивні наслідки для єврозони, – зазначила вона.

Водночас Лагард попередила, що посилення ролі євро "далеко не гарантоване", і державам єврозони "його доведеться завоювати".

Серед кроків, які можуть сприяти цій меті, президентка Європейського центробанку назвала більший ліквідний ринок капіталу, зміцнення правових засад та прихильності до відкритої торгівлі.

Крім того, будь-яке посилення ролі євро має супроводжуватися зміцненням обороноздатності єврозони, вважає Лагард.

– Це пов’язано з тим, що інвестори, особливо офіційні, також шукають геополітичних гарантій в іншій формі: вони інвестують в активи регіонів, які є надійними партнерами в галузі безпеки і можуть дотримуватися союзів за допомогою жорсткої сили, – сказала вона.

ForUa нагадує, нині єврозона налічує 20 держав, останньою туди приєдналась Хорватія.