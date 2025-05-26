У Дії зʼявиться ШІ-асистент: як це допоможе українцям

Уже в червні на порталі державних послуг з’явиться новий функціонал — асистент на основі штучного інтелекту.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Українці зможуть отримувати довідки, інформацію про послуги чи пораду швидше, простіше та без черг — просто описавши ситуацію, яка їх цікавить.

Наприклад, якщо народилася дитина, помічник одразу порадить, як оформити свідоцтво про народження чи інший документ, отримати пакунок малюка або виплати.

За словами Федорова, це буде доступно вже з червня, згодом функціонал розширять.

У майбутньому цифровий помічник зможе знаходити найближчий ЦНАП, спілкуватися голосом, відправляти довідки автоматично, працювати цілодобово, 24/7, без свят і вихідних.

До речі, наразі ШІ тестують не лише для допомоги людям, а й для аналітики всередині урядових команд.

Алгоритм обробляє запити громадян, формує аналітичні довідки, додає завдання до календаря чи робочого плану.

Крім того, за словами Федорова, ШІ також активно використовують військові — для розвідки, аналізу супутникових знімків, прогнозування загроз.

Це ще один приклад того, як технології допомагають Україні триматися та перемагати на всіх фронтах — і реальному, і цифровому.