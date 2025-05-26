Після тривалої паузи співак Wellboy (Антон Вельбой) повернувся до шоу-бізнесу та вперше публічно прокоментував події, які відбувалися з ним останнім часом.

Артист зізнався, що пережив складний період, боровся із залежностями та проходив лікування в реабілітаційному центрі, передає M1.

За словами співака, він пережив важкий період, коли не міг упоратися з власним станом.

– Якщо чесно, мене потаскало і туди, і сюди. Із залежностями я боровся, і виздоравлював. Зараз продовжую виздоравлювати. Але зараз все вже чітко, все вже класно. Тому я повернувся в стрій, – запевнив Антон.

Він пояснив, що погіршенню його ментальному стану сприяло накопичення виснаження, відсутність творчого прориву та загальна ситуації в країні.

– Я сам себе почав відчувати гірше й гірше, гірше, заганяти себе все глибше в яму. І потім роздуплився вже, коли натворив таких ділов… Я думаю, ну багато хто бачив в інтернеті, що там у мене і з військовими, і з блогерами якісь розбірки були, – нагадав Wellboy.

Артист додав, що перебував у стані "манії", а прийшов до тями вже у реабілітаційному центрі у Броварах, куди його привезли друзі.