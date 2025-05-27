Українська співачка Джамала залишилася без дому

Як розповіла в інтерв'ю "Тур зірок" кримськотатарська співачка, ще в 2021 році стало відомо, що артистка придбала земельну ділянку площею 1200 квадратних метрів у селі Крюківщина – популярному серед українських зірок передмісті Києва. Її сусідами тоді мали стати Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, Дмитро Монатик, Олена Шоптенко та Анастасія Приходько.

Першим, хто оселився у селищі міського типу за 15 хвилин їзди від столиці, став Дмитро Монатик. Він же порадив це місце колегам. Однак Джамала навіть не розпочала будівництво – ділянка залишилася порожньою, а згодом було прийнято рішення її продати.

Джамала розповіла, що так і залишиться жити у своїй київській квартирі, яку їй подарувала влада столиці України після перемоги на Євробаченні. Це трикімнатна квартира площею 107 кв. м з панорамним видом на місто, розташоване на 11 поверсі новобудови. Співачка живе тут разом із чоловіком та дітьми.