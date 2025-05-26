Актор Віталій Ажнов: «Фільм “Малевич” дає розуміння про нашу ідентифікацію, хто ми і що ми є»

25 травня відбувся закритий показ біографічної стрічки «Малевич». Цей фільм, наповнений глибокими сенсами, розповідає не лише про життя і творчість видатного українського художника. Він підіймає глобальні питання, що залишаються актуальними крізь століття.

«“Малевич” — не просто фільм, а символ боротьби за ідентичність. За право бути почутими. За право творити. “Малевич” — це більше, ніж історія про геніального художника. Це не класичний байопік, це портрет України сьогодні. І саме тому ця тема так глибоко резонує з нами сьогодні», — розповіла продюсерка фільму Марія Каель.

На події зібралися актори та творча команда, які поділилися з гостями своїми думками про спільну роботу.

«Для нас була важливою тема деколонізації — повернення імені Малевича в український культурний контекст. Ми хотіли розповісти не лише світу, а й самим українцям, що Малевич — це український художник. Він народився в Києві, його життя і творчість тісно пов’язані з Україною. Але навіть у нашій країні досі не всі це знають», — зазначила режисерка Дар’я Онищенко.

Віталій Ажнов, виконавець головної ролі, акцентував увагу на злагодженій роботі команди, яка допомогла йому втілити образ Малевича на екрані та прожити повноцінно одну з людських доль.

Актор Олександр Новіков, який зіграв художника Татліна, закликав глядачів порівняти себе з головним героєм і поставити собі питання: «наскільки я сміливий, сильний, правдивий і чи достатньо я роблю?»

Окрім розмов про творчість, натхнення й емоції, обговорили й питання фінансування — невід’ємної складової будь-якого кінопроекту.

«Хочу подякувати Олексію Юренку, засновнику Благодійного фонду “МІЛА”, який постійно допомагає та підтримує всі культурні заходи, що відбуваються напередодні виходу у прокат фільму “Малевич”. Без таких меценатів складно уявити сучасний кінематограф», — зазначив співпродюсер фільму Ігор Корж.

На фото: Ігор Корж, співпродюсер фільму «Малевич», Тетяна Філевська, креативний продюсер фільму «Малевич», Віталій Ажнов, виконавець головної ролі Марія Каель продюсер фільма «Малевич», Tony Tonite, співак, волонтер

До відома: у широкий прокат фільм «Малевич» вийде 11 вересня цього року.

Нагадаємо, байопік "Малевич" покажуть на Днях українського кіно в Німеччині.

Автор: Анна Сенченко