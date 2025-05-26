Фільм "Малевич" покажуть в Німеччині. Покази відбудуться на Днях українського кіно Ukrainische Filmtage NRW.

Як повідомляє в Facebook ДержКіно України, з 15 травня байопік про важливі періоди життя Казимира Малевича можна буде побачити на Днях українського кіно Ukrainische Filmtage NRW - платформи, покликаної сприяти культурному обміну та глибшому розумінню минулого й сьогодення України.

Переглянути фільм можна буде у шести містах Північного Рейну-Вестфалії: