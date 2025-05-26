Фільм "Малевич" покажуть в Німеччині. Покази відбудуться на Днях українського кіно Ukrainische Filmtage NRW.
Як повідомляє в Facebook ДержКіно України, з 15 травня байопік про важливі періоди життя Казимира Малевича можна буде побачити на Днях українського кіно Ukrainische Filmtage NRW - платформи, покликаної сприяти культурному обміну та глибшому розумінню минулого й сьогодення України.
Переглянути фільм можна буде у шести містах Північного Рейну-Вестфалії:
- Четвер, 15 травня 2025, 19:00, кінотеатр Lichtwerk, Білефельд
- Неділя, 18 травня 2025, 18:00, міська бібліотека, Тройсдорф
- Неділя, 8 червня 2025, 20:15, кінофорум filmforum, Дуйсбург
- Вівторок, 10 червня 2025, 18:00, кінотеатр у Brotfabrik, Бонн
- Четвер, 19 червня 2025, 19:00, кінотеатр Cinema & Kurbelkiste, Мюнстер
- Понеділок, 30 червня 2025, 20:00, музична школа ім. Бернда-Алоїса Ціммермана, Ерфтштадт