﻿
Свiт

Питання про скасування директиви ЄС про тимчасовий захист українців можуть розглянути в червні

Питання про скасування директиви ЄС про тимчасовий захист українців можуть розглянути в червні

Брюссель розмірковує про скасування директиви про тимчасовий захист, за якою в Європі живуть українські біженці.

ЄС у березні 2022 року запровадив тимчасовий захист для біженців від війни, спершу плануючи завершити його у березні 2025 року. Проте термін продовжили до березня 2026-го. Тепер, за даними ЗМІ, за зачиненими дверима дедалі активніше обговорюють поетапне скасування цієї підтримки.

Члени ЄС можуть порушити питання скасування 12-13 червня на засіданні Ради з внутрішніх справ юстиції, повідомляє Euractiv.

Теги:

ЄС
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Збірна США вперше з 1933 року виграла Чемпіонат світу з хокею
Спорт 26.05.2025 13:49:17
Збірна США вперше з 1933 року виграла Чемпіонат світу з хокею
Читати
Кличко назвав терміни відкриття метро на Виноградар
Суспiльство 26.05.2025 13:28:46
Кличко назвав терміни відкриття метро на Виноградар
Читати
Для захоплення "буферної зони" Медведєва Росії знадобиться 91 рік, – ISW
Війна 26.05.2025 13:12:33
Для захоплення "буферної зони" Медведєва Росії знадобиться 91 рік, – ISW
Читати

Популярнi статтi