Питання про скасування директиви ЄС про тимчасовий захист українців можуть розглянути в червні

Брюссель розмірковує про скасування директиви про тимчасовий захист, за якою в Європі живуть українські біженці.

ЄС у березні 2022 року запровадив тимчасовий захист для біженців від війни, спершу плануючи завершити його у березні 2025 року. Проте термін продовжили до березня 2026-го. Тепер, за даними ЗМІ, за зачиненими дверима дедалі активніше обговорюють поетапне скасування цієї підтримки.

Члени ЄС можуть порушити питання скасування 12-13 червня на засіданні Ради з внутрішніх справ юстиції, повідомляє Euractiv.