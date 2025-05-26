"Золота пальмова гілка" Канн дісталася іранському дисиденту Джафару Панахі

Іранець Джафар Панахі - улюбленець усіх трьох головних міжнародних кінофестивалів, Канського, Берлінського та Венеціанського та отримував призи на кожному з них. Але найпрестижніший з них, "Золоту пальмову гілку" Канн, він отримав лише цих вихідних за свій фільм "Проста випадковість".

Всі останні роки Панахі знімав фільми фактично напівлегально, оскільки в Ірані був двічі засуджений як дисидент - спочатку на умовний шестирічний термін, а потім на реальний, але звільнений під заставу. Не дивно, що і "Проста випадковість" присвячена актуальним політичним проблемам Ірану.

Другу за престижністю премію, Гран-прі, отримала стрічка норвежця Йоахіма Трієра (не плутати з данцем Ларсом фон Трієром) «Сентиментальна цінність». у якому літній режисер намагається налагодити стосунки зі своїми двома дочками, знявши їх у своєму фільмі.

Премію за найкращу чоловічу роль отримав Вагнер Моура за фільм «Секретний агент», де він грає людину, яка біжить від незрозумілої небезпеки. Стрічка також отримала приз за найкращу режисуру – Клебер Мендоса Фільо. Найкращою актрисою визнано Наді Мелліті, яка у фільмі "Маленька дерньєр" грає Фатіму, молодшу дочку в сім'ї алжирських іммігрантів.