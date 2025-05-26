Де в Україні з 1 вересня буде очне навчання: роз'яснення від Міносвіти

Навчання студентів вищих навчальних закладів та учнів шкіл в Україні, де зберігається загроза через війну, і надалі відбуватиметься в онлайн-форматі. Тому повноцінного повернення до офлайн-навчання з нового навчального року по всій країні очікувати не варто. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв'ю "РБК-Україна".

Винницький наголосив, що формат навчання насамперед залежатиме від безпекової ситуації в кожному регіоні.

"Всіх в офлайн з вересня не повернуть. Поки йдуть обстріли, очевидно, ми не можемо повернути в офлайн всіх. У нас немає можливості проводити весь освітній процес в підземеллі", – пояснив заступник міністра.

Він також зазначив, що Міністерство освіти і науки намагається максимально реалізувати політику "Школа офлайн", зокрема шляхом будівництва підземних шкіл-укриттів. Проте, за словами Винницького, забезпечити університетську освіту в такому форматі значно складніше через велику кількість студентів.

"Тому з 1 вересня фактично все, що не в зоні бойових дій, йде або в змішаному форматі, або в офлайн форматі. Це Київ, Захід України, в змішаному форматі – Одеса і Дніпро. Інші, на жаль, залишаються онлайн", – підсумував посадовець.

Нагадаємо, що станом на 2025 рік українські школярі навчаються в різних форматах – очно, онлайн, дистанційно або у змішаному форматі – залежно від рівня безпеки в їхньому регіоні.