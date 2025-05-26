Криве дзеркало пропаганди: як російські ЗМІ перекрутили слова Трампа

Російські пропагандистські медіа, висвітлюючи заяву президента США Дональда Трампа, свідомо проігнорували його слова про те, що Володимир Путін "зовсім збожеволів". Про це повідомляє видання "Медіазона".

Замість цього, провладні російські ЗМІ зосередилися на критиці Трампом президента України Володимира Зеленського, публікуючи матеріали з заголовками на кшталт: "Зеленський своїми висловлюваннями постійно створює проблеми Україні".

"Вони опустили, що більша частина посту була присвячена Путіну і російським обстрілам України", - зазначає "Медіазона".

Зокрема, такі агентства як РІА Новини та ТАСС обмежилися фразою, що Трамп "висловив незадоволення діями РФ в Україні", а "Коммерсант" обірвав цитату на словах, що з Путіним "щось трапилося".

Лише РБК повністю процитувало слова Трампа про те, що Путін "збожеволів", але розмістило цю цитату в кінці матеріалу.

Крім того, російські пропагандисти спотворили цитату Трампа про можливий "крах Росії". ТАСС, наприклад, написав, що Трамп "стверджував, що у російської влади є гіпотетичне бажання роздобути всю територію України, яке може "призвести до краху Росії". Він не пояснив, що мав на увазі".

Нагадаємо, що Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social заявив, що Володимир Путін "збожеволів", а його амбіції можуть "призвести до краху Росії".