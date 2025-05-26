Президент США Дональд Трамп зробив неочікувано жорстку заяву щодо дій президента Росії Володимира Путіна. Він відкрито засудив російську агресію, зокрема ракетні удари по українських містах та загибель мирних мешканців.

«Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно. Я завжди з ним ладнав. Але він посилає ракети по містах і вбиває людей, і мені це не подобається. Анітрохи. Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускають у міста України без жодної на те причини. Я завжди говорив, що він хоче ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це підтверджується, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії!

Точно так само президент Зеленський не робить своїй країні послуги, кажучи так, як він говорить. Кожне його слово створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося.

Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це - війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не "Трампа", я лише допомагаю загасити великі й потворні пожежі, які було розпалено через кричущу некомпетентність і ненависть.», – заявив Трамп.

Трамп, який раніше уникав відкритої критики Кремля, нині змінив риторику. За інформацією ЗМІ, Трамп розглядає можливість посилення санкцій проти Росії. Такий крок може свідчити про прагнення змінити підхід до війни в Україні та міжнародної політики загалом.

Заява Трампа стала резонансною, адже вона контрастує з його попередніми висловлюваннями, в яких він часто наголошував на «хороших відносинах» з Путіним. Нові заяви можуть бути відповіддю на критику з боку політичних опонентів.