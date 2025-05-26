«Буферна зона» Мєвєдєва обійдеться РФ в 50 мільйонів життів

Російським військам може знадобитися приблизно 91 рік і понад 50 мільйонів втрат, аби повністю захопити так звану "буферну зону" в Україні, про яку заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв. Такий висновок зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками експертів, із січня по травень 2025 року середні темпи просування російських військ склали приблизно 14,3 квадратних кілометра на добу. Виходячи з цих даних, ISW підрахував, що для окупації решти територій чотирьох частково захоплених областей України (Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської) Росії знадобиться ще майже 4 роки. А от для реалізації планів Мєдвєдєва, які включають встановлення контролю над територією площею близько 587 000 км², знадобиться майже століття — 91 рік.

До того ж, згідно з підрахунками, такі амбіції обійдуться Росії у понад 50 мільйонів втрат у живій силі — тобто понад третину її нинішнього населення. Аналітики також зазначають, що нинішнє просування російської армії супроводжується високими втратами, зокрема лише у січні 2025 року, за оцінками, росія втратила понад 48 тисяч військових.

Таким чином, навіть за оптимістичними оцінками, план Мєдвєдєва є не тільки стратегічно нереалістичним, але й надзвичайно людозатратним.