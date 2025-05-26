Українські інженери знайшли записку з інструкціями у збитому дроні

Фахівці виявили незвичну знахідку всередині одного зі збитих російських безпілотників: записку з інструкціями щодо використання нової системи управління.

Записку було знайдено у лабораторії в Києві, де спеціалісти вивчають уламки збитих дронів. У ній ішлося про нову тактику застосування БпЛА, згідно з якою оператори більше не використовують класичні наземні пункти керування повідомляє The Economist із посиланням на джерела серед українських інженерів. Контроль над дроном здійснюється через спеціальний Telegram-бот, який у режимі реального часу передає:

- маршрут польоту,

- телеметричні дані,

- зображення з камери дрона.

Це свідчить про гнучкість та адаптивність російських підрозділів, які продовжують шукати способи обійти перешкоди. Більше того: ворожі БПЛА навчилися повністю обходити РЕБ, використовують ШІ і підʼєднуються до української мобільної мережі.

Аналітики зазначають, що Telegram став ключовим інструментом у війні, не лише як канал пропаганди, а й як засіб бойового управління. Фахівці наголошують, що цей метод становить нову загрозу, оскільки Telegram-базовані системи не підпадають під ті самі протоколи глушіння, що й стандартні військові канали зв’язку.