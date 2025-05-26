«Шахеди» знову атакували Київ: пошкоджені будинки

У ніч на 26 травня 2025 року РФ вчергове атакувала столицю ударними безпілотниками типу «Шахед». Повітряна тривога тривала понад шість годин, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження в Дніпровському районі Києва. В одному з житлових будинків вибито вікна, також уламки впали на територію гаражного кооперативу та об’єкту відпочинку», — повідомив Ткаченко.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Це вже третя поспіль масштабна атака на столицю протягом останніх днів. Росія системно застосовує дрони-камікадзе для психологічного тиску на населення, а також з метою виснаження української системи ППО. Експерти зазначають, що подібні атаки часто мають інформаційно-терористичний характер і є частиною ширшої тактики залякування.