Реакція Заходу провокує нові обстріли України, - ЦПД

РФ готує нові масовані комбіновані удари по території України, водночас ведучи активну інформаційну кампанію на Захід про своє нібито "бажання миру". Така тактика є частиною дезінформаційної стратегії Кремля, спрямованої на ослаблення міжнародної підтримки України, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За словами керівника ЦПД, російська тактика обстрілів значною мірою базується на впевненості у безкарності, адже реакція західних країн на чергові удари — часто запізніла або надто м’яка.

"Росіяни не збираються припиняти ракетний терор. Одна з причин — відсутність реальної відповідальності. Чим довше Захід утримується від рішучих дій — тим сміливішими стають нові атаки", — підкреслив Коваленко.

Аналітики вказують на зростання кількості інформаційних сигналів, що вказують на можливу нову хвилю масованих атак по українських містах. Йдеться про комбіновані удари, що передбачають одночасне використання ракет, дронів-камікадзе та, можливо, авіаційних засобів ураження. На думку експертів, це свідчить про продовження стратегії Кремля — залякувати населення, підривати критичну інфраструктуру України та тиснути на союзників, аби ті схилили Київ до поступок.

У ЦПД наголошують, що Кремль навмисно розділяє інформаційні наративи, формуючи один меседж для внутрішнього і фронтового споживача, і зовсім інший — для міжнародної аудиторії.

"Росія транслює меседжі про готовність до миру виключно для Заходу — аби зняти санкційний тиск, розколоти союзників України та затягнути війну. Усередині ж країни і на лінії фронту звучать зовсім інші сигнали: війна має тривати до повного підкорення України", —мнаголошують у ЦПД.

Україна вкотре закликає західних партнерів не піддаватися на маніпуляції Кремля. Як показує практика, будь-яке зволікання з посиленням підтримки лише заохочує Росію до нових актів агресії.

Коваленко також наголосив, що реальні дії Заходу мають стати сигналом, що продовження терору більше не залишиться без відповіді — лише так можна стримати подальшу ескалацію.