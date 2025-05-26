Найгарячіші напрямки фронту назвали в Генштабі

Понад третина зі 180 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському напрямку, також ворог був наступав на Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

За уточненою інформацією, загарбники завдали одного ракетного та 112 авіаційних ударів, застосувавши 84 ракети та скинувши 189 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3005 дронів-камікадзе та здійснили 4961 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

В той же час авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та одну артилерійську систему противника, - повідомили у Генштабі.