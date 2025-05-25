"Великий обмін": Україна повернула додому ще 303 захисників

Україна та росія завершили третій етап масштабного обміну військовополоненими, узгодженого у форматі "тисяча на тисячу". До України повернулися ще 303 оборонці. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Цей обмін став 65-м від початку повномасштабного вторгнення росії і шостим у 2025 році. Поточна передача полонених є завершальним, третім етапом великого обміну, що тривав кілька днів поспіль.

ForUa нагадує, 16 травня у Стамбулі українська та російська делегації домовилися про обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". У межах цієї домовленості вже 23 травня Україна повернула 390 своїх громадян, серед яких 270 військовослужбовців і 120 цивільних, включно з трьома жінками.

Наступного дня, 24 травня, додому повернули ще 307 полонених, серед яких — військові з раніше недосяжних підрозділів і частин.