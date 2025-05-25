Остання партія: 26 травня Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16

Нідерланди завершують передачу Україні винищувачів F-16, останній з обіцяних літаків буде передано у понеділок, 26 травня. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у ефірі WNL op Zondag.

– Ми продовжуємо постачання F-16 Києву колишніми темпами. Завтра з Нідерландів вирушать останні F-16. Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні...

Ми також навчаємо пілотів і техніків і ділимося нашими військовими доктринами, щоб Україна могла створити сучасні збройні сили, що відповідають збройним силам країн-учасниць НАТО, – сказав міністр.

​США погодилися передати Україні F-16 у травні 2023 року. Нідерланди одними з перших погодилися надати Україні винищувачі F-16, оскільки переходять на сучасніші F-35.

Перші літаки Сили оборони України отримали у липні минулого року. Про готовність передати Києву винищувачі заявили також Данія, Бельгія та Норвегія. Загалом ЗСУ мають отримати 79 винищувачів з чотирьох країн.

На початку лютого і наприкінці березня 2025 року повідомлялося про передачу двох партій F-16, водночас Бельгія на рік відклала передачу літаків.

Нідерланди, як і Данія, говорили, що ЗСУ мають право застосовувати винищувачі для ураження військових цілей у росії. При цьому офіційний Амстердам наголошував, що Київ повинен дотримуватися законів війни, а отже, атакувати російські цивільні об'єкти заборонено.

F-16 Fighting Falcon ("Бойовий сокіл") - американський легкий надзвуковий багатоцільовий одномісний винищувач четвертого покоління. Здатний виконувати завдання класу "повітря - повітря", надавати вогневу підтримку, придушувати ППО, здійснювати перехоплення, проводити авіарозвідку та доставляти тактичні ядерні боєприпаси.

F-16 виробляє переважно американська корпорація Lockheed Martin, а також авіабудівні компанії у Бельгії, Данії, Нідерландах та Норвегії. Загалом на озброєнні 25 країн перебуває майже 3 тисячі таких літаків.

Поставки F-16 пов'язані з навчанням українських пілотів. Навчання проходить набагато повільніше, ніж цього хотілося б владі України. Одна з проблем у навчанні - мовний бар'єр між українськими льотчиками та іноземними інструкторами.

Підготовка пілотів відбувається у США та деяких країнах Європи. До жовтня 2024 року підготовку польотам на них завершили лише шість пілотів.