Україна готова віддати всіх полонених росіян, щоб забрати своїх, – Коордштаб

Україна підтвердила свою готовність повернути всіх російських військовополонених в обмін на повернення всіх українських захисників із полону.

Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в коментарі "Суспільному".

За його словами, масштабний обмін у форматі "1000 на 1000" є логістично складним завданням, адже потребує значних зусиль в організації в короткий термін. Проте українська сторона працює над тим, щоб обміни проходили регулярно і без затримок з технічних причин.

Яценко підкреслив, що Україна послідовно виступає за повернення всіх своїх громадян і готова передавати всіх полонених росіян для досягнення цієї мети.

ForUa нагадує, 16 травня під час переговорів у Стамбулі сторони досягли домовленості про найбільший обмін полоненими за весь час повномасштабної війни — за схемою "1000 на 1000".

Через значні масштаби обмін вирішили проводити поетапно. Перший етап відбувся 23 травня — обидві сторони передали по 390 осіб, серед яких по 270 військових і 120 цивільних.

У другий день обміну, 24 травня, додому повернулися ще 307 українських оборонців.