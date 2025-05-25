Президент присвоїв звання Героя України ще 7 військовим

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" ще семи військовослужбовцям, з них шести - посмертно. Відповідні укази опубілковані на сайті глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові" звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

старшому сержанту ОРЛІВСЬКОМУ Андрію Ігоровичу;

лейтенанту ЧУХНУ Олександру Івановичу (посмертно);

лейтенанту СПІЦИНУ Антону Вадимовичу (посмертно);

солдату ЛИСИЦІ Павлу Леонідовичу (посмертно);

лейтенанту ЛИПЧЕЮ Анатолію Ярославовичу (посмертно);

молодшому лейтенанту КРАВЧУКУ Назару Сергійовичу (посмертно);

лейтенанту ВЕПРИКУ Максиму Костянтиновичу (посмертно).

Крім того, шести особам звання присвоєно посмертно: лейтенанту Олександру Чухну, лейтенанту Антону Спіцину, солдату Павлу Лисиці, лейтенанту Анатолію Липчею, молодшому лейтенанту Назару Кравчуку і лейтенанту Максиму Веприку.

На початку травня Зеленський зробив Героями України Малюка, Мадяра та Петриченка.

ForUa нагадує, усі Герої України отримають безкоштовне житло від держави.