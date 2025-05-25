ЄС розглядає можливість купляти зброю для України у США

Європейські лідери терміново шукають рішення, як продовжувати постачати зброю в Україну, оскільки президент США Дональд Трамп поступово відходить від війни.

Один із варіантів – закуповувати американську зброю, пише Bloomberg.

У Європи немає достатніх запасів зброї та виробничих потужностей, щоб компенсувати відсутність постачань зі США. Білий дім відмовився підтримати європейські заклики до посилення санкцій, щоб змусити президента Росії володимира путіна погодитися на негайне припинення вогню.

Натомість Кремль, за інформацією інсайдерів, зволікає з мирними переговорними процесами, готуючись до літнього наступу.

Зараз усе більш реалістичною стає пропозиція купувати більше американського озброєння, а потім передавати його Україні, кажуть співрозмовники видання.

Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться надсилати зброю безпосередньо зі США, це зробить Європа.

Це допоможе Україні стримати російський наступ і додасть тиску на Путіна для серйозного ставлення до припинення вогню. Якщо ж Трамп погодиться продовжувати постачання розвідданих Україні, Володимир Зеленський матиме більше шансів протриматися.

Паралельно Євросоюз розглядає можливість виключення понад 20 банків із системи SWIFT, зниження цінового ліміту на російську нафту та заборону газопроводів Північний потік у рамках нового пакету санкцій проти Росії.

Трамп може отримати прибуток від продажу дорогого озброєння

– Не зовсім зрозуміло, наскільки поганим буде варіант, якщо США відмовляться від прямої участі, але залишать можливість Європі або Україні купувати американську зброю та продовжать обмін розвідданими з Україною, – зазначив Ендрю Вайс, віцепрезидент Фонду Карнегі за міжнародний мир.

– Це не ідеальний варіант і далеко не найкращий, але й не найгірший сценарій, якого багато хто боявся, – додав він.

Цей поворот змусить Трампа обирати між двома суперечливими прагненнями: уникнути конфронтації з Путіним та водночас заробити на продажу дорогого озброєння.

Раніше на цьому тижні президент США окремо поспілкувався з Путіним та європейськими лідерами, заявивши, що “відступить”, якщо переговори між Росією та Україною не просунуться.

– Це – європейське питання. Це мало залишитись виключно європейською справою, – сказав Трамп у Білому домі.

Джерела стверджують про очікування, що США й надалі надаватимуть Україні розвіддані для точкових ударів. Короткочасне припинення такої співпраці викликало труднощі для Києва і породило страхи серед союзників США, що їх теж можуть так само раптово залишити без підтримки.

Зброя від США може закінчиться цього літа

Експерти попереджають, що зброя для України, затверджена й профінансована адміністрацією колишнього президента Джо Байдена, може закінчитися вже цього літа, а Європа не зможе вчасно виробити достатньо озброєнь, щоб заповнити цю прогалину. Путін, за словами експертів, намагатиметься скористатися цією ситуацією.

– Через оборонний характер поточних боїв та важливість дронів, вироблених в Україні, “катастрофи не буде”, якщо Вашингтон не підтримає новий додатковий пакет фінансування, – каже Семюель Чарап, провідний експерт з політики Росії в RAND.

Чарлз Купчан, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин, стверджує: озброєння України американською зброєю, купленою або переданою, це єдиний шлях переконати Путіна завершити війну.

Укладена угода з Україною про природні ресурси дає президенту США можливість звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування, пояснюючи це внеском у спільний інвестиційний фонд.

Держсекретар Марко Рубіо повідомив законодавцям, що США закликають союзників по НАТО надсилати в Україну більше батарей Patriot, однак країни хочуть використовувати їх для власного захисту.

У квітні Зеленський заявив журналістам, що Україна хоче придбати щонайменше 10 батарей Patriot і очікує відповіді з Вашингтона.

– Трамп розуміє, що якщо він зрадить Україну, а Росія змусить її капітулювати, це стане нищівною політичною поразкою для нього. Україна перетвориться для Трампа на Афганістан, якщо не гірше, – стверджує Купчан.