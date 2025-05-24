Друга частина фільму "Диявол носить Prada" вийде 1 травня 2026 року. Про це пише Variety.

Через 20 років після подій першої частини стрічки Міранді Прістлі (Меріл Стріп) знову доведеться зустрітися зі своєю помічницею Емілі (Емілі Блант), яка звільнилася з "Подіуму" і стала одним із виконавчих директорів великого люксового бренду. Міранді за сюжетом потрібні кошти та підтримка, оскільки друковані видання гинуть один за одним.

До своїх ролей у продовженні культового фільму повернулися Енн Гетевей, Меріл Стріп та Емілі Блант. Що робитиме у цьому сюжеті Енді Сакс (Енн Гетевей), поки що залишається загадкою.

Нагадаємо, комедійна драма "Диявол носить Prada" вийшов у 2006 році в США, де головні ролі виконали Енн Гетевей, Емілі Блант і Меріл Стріп. Останню було номіновано за цю роботу на премію "Оскар".

У всьому світі фільм заробив у прокаті понад $300 млн і до кінця 2006 увійшов в 20-ку найуспішніших як у США. У кар'єрі Меріл Стріп цей фільм став другим за прибутковістю після фільму "Мамма Міа!". Також він став найприбутковішим на той момент для Енн Гетевей з усіх фільмів (до "Аліси в країні чудес"), в яких вона знімалася.