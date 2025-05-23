У В'єтнамі вирішили заблокувати Telegram

Уряд В'єтнаму доручив постачальникам телекомунікаційних послуг заблокувати месенджер Telegram за відмову співпрацювати з місцевою владою у розслідуванні правопорушень. Про це повідомляє Reuters з посиланням на урядові документи.

У документі, який Міністерство інформації та комунікацій В'єтнаму направило постачальникам послуг, пропонується вжити "заходів для запобігання діяльності Telegram у В'єтнамі" та повідомити про них міністерство до 2 червня. Він датується 21 травня і підписаний заступником начальника управління зв'язку міністерства.

На такий крок влада В'єтнаму пішла через відмову Telegram надати уряду дані користувачів, коли влада виступила з відповідним запитом. Їх мали намір використовувати у межах кримінальних розслідувань.

Як повідомляли у поліції, 68% із 9600 каналів та груп Telegram порушують закони В'єтнаму. Йдеться про закони, які зобов'язують соціальні мережі відстежувати, видаляти та блокувати інформацію, яка порушує закон, у тому числі пов'язану з випадками шахрайства, незаконного обігу наркотиків і тероризму.

Правляча Комуністична партія В'єтнаму підтримує жорстку цензуру в ЗМІ і неодноразово зверталася до великих компаній, таких як Meta, Google та TikTok з вимогою координувати роботу для викорінення "токсичного" контенту, у тому числі образливого, хибного та антиурядового характеру.

У серпні 2024 року засновник месенджера Telegram Павло Дуров провів кілька днів ув'язнення у Франції. Йому звинуватили у низці злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю, у тому числі у співучасті у поширенні наркотиків та дитячої порнографії, а також у відмові надавати інформацію за запитами влади.

Незабаром після затримання Дурова у Франції Telegram оновив умови надання послуг та політику конфіденційності.

Раніше компанія обіцяла видавати владі IP-адреси та телефонні номери лише підозрюваних у тероризмі, а тепер список таких осіб розширили на користувачів, "залучених до злочинної діяльності, яка порушує умови надання послуг Telegram".